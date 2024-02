U Srbiji sutra promenljivo oblačno vreme, temperatura do 20

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, uz temperaturu do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša je moguća ponegde na istoku i jugu, uglavnom tokom prepodneva. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od šest do 10, a najviša od 16 do 20. U Beogradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vetar umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od osam do 10, a najviša oko 20. U Srbiji narednih dana promenljivo vreme. U košavskom