Vučić: Tajvan je Kina i Kina će uvek imati podršku Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za “China Media Group” u Beogradu, da je Tajvan teritorija Kine i da će Kina uvek imati podršku Srbije šta god da uradi po tom pitanju. Na pitanje o Tajvanu, Vučić je bio izričit da je Tajvan Kina.

– A na vama je šta, kada, kako ćete to učiniti. Tačka. Za nas je to Kina, to je politika Srbije, i to će biti naša politika u budućnosti. To je vaša teritorija, vaš narod, a vi ste suverena nacija, sami donosite odluke. I uvek ćete imati podršku srpskog naroda. To je to – naglasio je Vučić i dodao da nikada neće promeniti svoj stav o Kini. Na pitanje novinara da li može da kaže nešto više o inicijativi kineskog predsednika Si Đinpinga koju je podržao, a koja se