U Srbiji sutra toplo i vetrovito vreme, do 21 stepen

U Srbiji će sutra biti toplo vreme, sa temperaturom do 21 stepen, i uz jak vetar u košavskom području i u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne pretežno sunčano. Posle podne malo do umereno oblačno i suvo vreme. Na jugu Banata i u Podunavlju južni i jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine. U ostalim predelima vetar će biti slab i umeren. Najniža temperatura od tri na jugu Srbije do 13 u južnom Banatu, a najviša od 15 do 21 stepen, prenosi Tanjug. U Beogradu će sutra biti natprosečno toplo i vetrovito vreme. Pre podne sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno vreme. Vetar umeren i jak,