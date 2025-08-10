Vremenska prognoza za 10. avgust: Pakleni talas u Srbiji, temperatura ide i do 40 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 10. avgust 2025. godine očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 35 do 40 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 31 na severozapadu do 39 °stepeni na jugu i jugoistoku. Prema vremenskoj prognozi za utorak sunčano