Vremenska prognoza za 10. avgust: Pakleni talas u Srbiji, temperatura ide i do 40 stepeni

Mondo pre 3 sata  |  Nevena Davidović
Vremenska prognoza za 10. avgust: Pakleni talas u Srbiji, temperatura ide i do 40 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 10. avgust 2025. godine očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 35 do 40 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 31 na severozapadu do 39 °stepeni na jugu i jugoistoku. Prema vremenskoj prognozi za utorak sunčano
Rhmz izdao upozorenje za narednih 7 dana: Vreme je opasno, lokalno se očekuje i do 40 stepeni

Mondo pre 5 minuta
Dobro pogledajte ovu užarenu mapu, ona znači samo jedno! Indeksi gore, pazite se ove opasne pojave: Svi moraju poštovati tri…

Blic pre 40 minuta
Danas u Novom Sadu do 38 stepeni

Radio 021 pre 1 sat
Srbiju peče avgustovsko sunce Živa će ići i do 40 stepeni

Dnevnik pre 30 minuta
Novo upozorenje RHMZ za Beograd i Srbiju Vreme je opasno, Srbija u crvenom!

Alo pre 20 minuta
Vreo avgustovski dan – temperatura do 40 stepeni

RTS pre 2 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 11. do 17. avgusta)

Pressek pre 1 sat
VojvodinaVremenska prognoza

