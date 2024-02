Više sunca i temperatura do 20 stepeni, natprosečno toplo do sredine marta

Topli februar naslediće prema prognozama i natprosečno topao mart, bar u prvih 15 dana. U Srbiji će i danas biti sunčano, samo na istoku i jugu, ujutru i pre podne može biti malo kiše. Temperatura ostaje znatno iznad proseka za kraj februara, do 20 stepeni.

U Srbiji će biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo za ovo doba godine. Slaba kiša moguća je tek ponegde na istoku i jugu i to uglavnom tokom jutra i prepodneva. Duvaće slab i umeren vetar, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. Temperatura će i u Beogradu, uz duže sunčane intervale dostići 20 stepeni.