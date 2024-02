Ukrajina prijatelj koji nije priznao Kosovo, usvojen zahtev Srbije da se ne pominju sankcije Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Tirane gde učestvuje na samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

Vučić je izjavio, nakon učešća na plenarnom sastanku u okviru Samita Ukrajine i Jugoistočne Evrope, da se u usaglašenoj Deklaraciji na zahtev Srbije ne pominju sankcije Rusiji, niti ruski maligni uticaj. - Imali smo sastanak na kojem uz Erdogana i Micotakisa u video formatu, kao i predsednika Zelenskog i predsednice Modavije i Plenkovića i nas pet plus jedan sa ZB, takođe smo govorili ceo