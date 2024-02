I narednih dana toplo u Novom Sadu, ali je moguća i kiša

Topli dani nastaviće se i u prvim danima marta.

Četvrtak, poslednji dan februara, biće promenljivo oblačan, a temperatura će biti od 7 do 18 stepeni. Duvaće jak jugoistočni vetar. U petak i subotu moguća je kiša. Temperatura će u petak biti od 10 do 17, a u subotu od 7 do 19 stepeni. Nedelja suva i umereno oblačna, a temperatura će biti od 7 do 20 stepeni. Ponedeljak skoro identičan, s tim da će najviša temperatura biti 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 29. februar: Očekivane relativno povolјne