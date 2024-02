10 minuta: Privremeno oduzimanje vozila zbog ponovljenih težih prekršaja

U Srbiji je 23. februara počela primena nove zaštitne mere iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prema kojoj se vozilo privremeno oduzima od učinioca težeg prekršaja, koji je u prethodne dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Saobraćajna policija počela je da privremeno oduzima vozila od onih koji su napravili teži prekršaj. Policija može privremeno da oduzme vozilo onima koji počine težak prekršaj i to ako su u prethodne dve godine već dobili presude Prekršajnog suda. Mera privremenog oduzimanja vozila se primenjuje isključivo na učinioca prekršaja koji je zatečen u kontroli saobraćaja, bez obzira da li je on vlasnik vozila ili ne. Mera traje do okončanja postupka pred nadležnim sudom.