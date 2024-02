Portparol Evropske unije poručuje da izveštaj ODIHR-a o izborima u Srbiji potvrđuje zabrinutost

Konačni izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji potvrđuje zabrinutost, ocenio je portparol Evropske unije Peter Stano, navodeći da izborni proces zahteva vidljivo poboljšanje i dalje reforme.

Evropska unija pozdravlja to što su srpske vlasti izrazile spremnost da rade sa ODIHR na implementaciji preporuka. Nema vremena za gubljenje uoči budućih izbora u zemlji, naveo je Stano na društvenoj mreži X. On je ocenio da prijave o nepravilnostima treba rešavati na transparentan način, uključujući i one vezane za lokalne izbore. Prema izveštaju ODIHR o izborima decembarskim izborima u Srbiji, neophodno pokrenuti zakonodavne promene pre sledećih izbora kroz