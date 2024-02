Rode pozvao da se vrati zemljište visokim dečanima: Barbano je sto odsto u pravu!

Ambasador Nemačke u Prištini Jern Rode izjavio je da se slaže sa zahtevom šefa Euleksa Đovanija Pjetra Barbana da privremene prištinske institucije treba da sprovedu sudsku odluku o zemljištu manastira Visoki Dečani. - General Barbano je 100 odsto u pravu.

Svi prijatelji i partneri pozivaju Kosovo: Uradite to - rekao je Rode komentarišući Barbanovu objavu na društvenoj mreži X. General Barbano is 100% right. All friends and partners urge Kosovo🇽🇰: Just do it! https://t.co/6zpKNeBmtc — Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 28, 2024 On je u sredu istakao da "odluka iz 2016. o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani obavezuje sve pojedince i ustanove, bez izuzetka". - Dovođenje u pitanje odluke Ustavnog suda