Jerković odgovara Nestoroviću: Odreknu te se i "prebeg" si, a kad se njega odreknu onda ima legitimitet

Aleksandar Jerković, odbornik u Skupštini grada Beograda sa liste "Mi - Glas iz naroda - Aleksandar Jerković“, kritikovao je prvog na ovoj listi na decembarskim izborima Branimira Nestorovića. Njemu su zasmetale Nestorovićeve izjave u kojima ga, kao nosioca beogradske liste, naziva prebegom, a sebe opravdava iako se našo u sličnoj situaciji.

- Kada te se odreknu kao nosioca beogradske liste oni, koji nisu ni bili na njoj, on te nazove "prebegom“. Kada se ti isti, koji su bili na njegovoj listi odreknu njega kao nosioca liste, onda on kaže da ima "legitimitet". I pored toga što je njegova lista osvojila 4.6 odsto, tvoja 5,4 odsto - napisao je on na mreži „Iks“. Aleksandar Jerković na beogradskim izborima 17. decembra bio je nosilac liste GG "Mi - Glas iz naroda", da bi zatim faktički istupio iz pokreta