Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke: Izveštaj ODIHR-a je jasan, u Srbiji su uslovi na izborima bili nejednaki i nepravedni

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke istakao je danas da je konačni izveštaj Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o decembarskim izborima u Srbiji pokazao da izborni uslovi nisu bili jednaki i pravedni. „Konačni izveštaj ODIHR-a je jasan – nedavni parlamentarni izbori u Srbiji nisu imali jednake uslove.

Na njima su bili nepravedni uslovi za kandidate“, ocenilo je Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke komentarišući izveštaj ODIHR-a. Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je poručilo da je sada „ključno da se sve preporuke u potpunosti sprovedu“. „ODIHR je spreman da pomogne“, navodi se u objavi ovog ministarstva. The final report by @osce_odihr is clear: The recent parliamentary elections in #Serbia lacked a level playing field and saw unjust conditions for