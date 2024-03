U Srbiji sutra temperatura do 18 - promenljivo vreme

U Srbiji sutra promenljivo vreme sa dužim sunčanim periodima, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom prepodneva umereno do potpuno oblačno, na severozapadu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata udari vetra olujne jačine, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša do 18. U Beogradu pre podne pretežno oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne suvo sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža