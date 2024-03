Brnabić nastavila prepisku sa Rotom: Zovite me ako vam treba pomoć

Premijerka Srbije u tehničkom mandatu, Ana Brnabić, nastavila je prepisku sa predsednikom Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihaelom Rotom, na društvnoj mreži X.

Brnabić je Rotu poručila da je pozove ako Nemačkoj treba pomoć u implementaciji preporuka ODIHR-a. „Zovite me ako vam treba pomoć u implementaciji preporuka koje vam je uputio ODIHR. Uvek smo spremni da pomognemo kao zemlja koja gotovo svakodnevno sarađuje sa ODIHR-om od 2019. Nije lako, ali vi to možete“, poručila je Brnabić. Call if you need support in implementing your @osce_odihr recommendations. Always ready to help as a country which has been working alsmost