Brnabićeva odjavila Rota: Kraj – ovo dovoljno govori svima u Srbiji

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić komentarisala je objavu Mihaela Rota koji se na društvenoj mreži Iks dopisuje sa Nikolom Sandulovićem. - Mihael Rot se dopisuje sa Nikolom Sandulovićem.

Dovoljno je rekao. Mislim da ovo dovoljno govori svima u Srbiji. Sve jasno. Odjava i kraj - napisala je premijerka. . @MiRo_SPD corresponding with Nikola Sandulović. Enough said. I think this says it all to everyone in Serbia. All understood. Over and out. https://t.co/N6OmRyXraN— Ana Brnabic (@anabrnabic) March 2, 2024