U nedelju sunčano i toplo

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od nula do osam stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni. Biometeorološka prognoza: Biometeorološke prilike mogu relativno nepovolјno uticati na hronične bolesnike, a posebno na cerebrovaskularne i srčane bolesnike. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolјa, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima. U ponedeljak će nakon delimično vedrog jutra, tokom dana uslediti umereno naoblačenje uz