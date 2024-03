Američka vojska dostavlja hranu u Gazu iz zraka

Tri transportna američka vojna aviona su 2. marta padobranima spustila u zaraćeni Pojas Gaze 66 paketa sa 38.000 obroka za stanovništvo ugroženo napadima Izraela na tu oblast, javljaju agencije.

Američki zvaničnici koji ne žele da im se objave imena do izdavanja zvaničnog saopštenja, rekli su da su to avioni C-130 obavili u subotu ujutro. "Proveli smo kombinovanu humanitarnu pomoć zračnom linijom u Gazi", angažujući tri aviona C-130, kako bismo poslali pomoć civilima pogođenim sukobom", rekao je zvaničnik američke Centralne komande u nekoliko komentara agenciji AFP, pod uslovima anonimnosti. To je predsednik SAD Džozef Bajden najavio 1. marta, pošto je