"Ruski teror mora da izgubi": Zelenski apeluje: Kašnjenje u isporuci naoružanja za Ukrajinu dovodi do gubitka života

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da kašnjenja u isporuci oružja i sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Ukrajini dovode do gubitka života i poručio da Rusija mora da izgubi.

- Svet zna da se teroru može suprotstaviti. Svet ima dovoljno sistema PVO, sistema zaštite od šaheda i projektila. A kašnjenje u isporuci naoružanja za Ukrajinu, PVO sistemia za zaštitu našeg naroda dovodi, nažalost, do ovakvih gubitaka, do toga da lista dece čije živote Rusija oduzima stalno raste, rekao je Zelenski u večerašnjem video obraćanju naciji, prenosi Ukrinform. On je rekao da Ukrajina nije tražila ništa više od neophodnog da zaštiti živote, dok njeni