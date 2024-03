Kakav zatvor Većina od 4.000 zatvorenika pobegla, upale bande (video)

PORT-O-PRENS: Velika većina od ukupno 4.000 zatvorenika državnog zatvora u glavnom gradu Haitija Port-o-Prensu pobegla je iz te ustanove nakon što su bande izvršile upad u nju, rekao je lokalni novinar za Bi-Bi-Si.

Među zatovrenima su članovi bandi koji se dovode u vezu sa ubistvom predsednika Haitija Žovnela Moiza 2021. godine. Jedan od policijskih sindikata zamolio je na platformi X da svi policajci u prestonici Haitija pomognu da se održi kontrola nad zatvorom. Haiti's capital Port-au-Prince saw another day of fighting as gangs looked to oust Prime Minister Ariel Henry. Gunmen targeted the international airport and police stations, forcing residents to flee their homes.