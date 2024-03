Šapić: Beogradu treba srpski gradonačelnik, srpska vlast

Beta pre 45 minuta

Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da "Beogradu treba srpski gradonačelnik, srpska vlast, Beograd je srpski grad i prestonica".

Ocenio je da "kad god je Beograd bio jugoslovenska prestonica i kad je imao jugoslovensku vlastl, jugoslovenskog gradonačelnika ili nekog drugog jugoslovenskog, balkanskog ili kako se to već definisalo, on je bio dobar svima drugima osim Srbima. Kad smo imali srpsku vlast i srpskog gradonačelnika on je bio dobar i Srbima i drugima".

Govoreći za TV B-92 naveo je da vlast treba da na te izbore za gradsku vlast Beograda koji će biti ponovljeni jer nije bilo većine za konstituisanje Skupštine Grada posle decembarskog glasanja, izađe u "širokom frontu" da bi se "odbranili nacionalni interesi" i ocenio da je "ultraliberalna" Srbija u "ogromnoj manjini".

Šapić je rekao da izbori nisu "tramvaj želja" pa da se ispunjavaju želje opozicije kada će izbori biti i dodao da će to biti "vrednosni izbori".

"Ja o tome ne odlučujem: odlučuje Vlada, Skupština Srbije. Da se ja pitam treba da budu što pre. Beograd stoji već nekoliko meseci i stojaće još dva-tri zbog izbora".

Najavio je da će ove godine beogradski "Dani porodice" trajati dva meseca, a ne kao pre - dva dana i rekao da "recimo, ako dođe do promene vlasti, možda će (manifestacija kulture) 'Mirdita' biti proglašena manifestacijom od posebnog značaja. Možda će homoseksualna i biseksualna parada koju smo dozvoljavali, trajati mesec i po dana, a ne dan ili par dana", rekao je Šapić.

(Beta, 03.04.2024)