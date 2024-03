Provalio u kuću i ukrao novac

VRANJE-BUJANOVAC Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili K.

J. (1983) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, saopštila je policija. Sumnja se da je on, u noći 3. marta ove godine, provalio u jednu porodičnu kuću u Bujanovcu dok su supružnici spavali i ukrao novac. Policija je pronašla veći deo ukradenog novca koji je vraćen vlasniku, dodaje se u saopštenju. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz