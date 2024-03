Zakucao se "citroenom" u zaštitnu ogradu na trotoaru: Od siline udara, otpao i točak

Do nesreće je došlo u Ulici Jurija Gagarina kod Delta sitija

Večeras je na Novom Beogradu došlo do udesa kada se jedno vozilo zakucalo u zaštitnu ogradu na trotoaru. Do nesreće je došlo u Ulici Jurija Gagarina kod Delta sitija. Za sada nije poznato šta je dovelo do toga da vozač "citroena" probije ogradu. Od siline udarca otpao je i jedan točak. Policija i šlep služba brzo su stigli na mesto nesreće kako ne bi došlo do zaustavljanja saobraćaja. (Telegraf.rs)