"Mislim da sam pristojno odigrao ulogu" Irfan Mensur nasledio Branislava Lečića u seriji, pa prokomentarisao slučaj Anđele Jovanović

Glumica Anđela Jovanović odbila je da snimi scenu u seriji "Radio Mileva" sa Branislavom Lečićem, a njegovu ulogu dobio je Irfan Mensur.

Mensur se sada oglasio, te otkrio da ga je produkcija serije "Radio Mileva" pozvala noć pred snimanje serije. - Zvali su me veče pred jutarnje snimanje, a Branislav je trebalo da igra tu ulogu, pitao sam odmah šta se desilo, pomislio sam na bolest, ne daj Bože na smrt. Rekli su mi da ima problema sa jednom od glumica, nisu mi rekli kojom, i nisam znao sve do ovih dana koja glumica je u pitanju. Pitali su me da li bih ja hteo da odigram tu epizodnu ulogu od 5-6 dana