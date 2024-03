EU zabranjuje plastična pakovanja u restoranima do 2030.

EU je postigla saglasnost o zabrani do 2030. godine plastičnih pakovanja hrane i posuda za jednokratnu upotrebu u ugostiteljstvu.

I dalje će biti dozvoljena pakovanja od papira ili kartona. Evroposlanici su se složili oko tog ključnog teksta Zelenog pakta“ koji postavlja kao cilj smanjenje obima otpada od svih vrsta pakovanja u EU za pet posto u odnosu na 2018. do 2030. godine, a zatim za 10 odsto do 2035. i za 15 odsto do 2040. Takođe se zabranjuje da se u ambalažu hrane dodaju polifluoroalkilne supstance (PFAS) koje su štetni „večni zagađivači“.