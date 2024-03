EU postigla dogovor o smanjenju ambalažnog otpada od plastike

Evropska unija je postigla dogovor o novom zakonu o smanjenju ambalažnog otpada i zabrani plastike za jednokratnu upotrebu, kao što su kese u supermarketima i mini hotelske boce šampona u hotelima, ali uz izuzetke za određene sektore.

Pregovarači iz Evropskog parlamenta i Belgije, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, dogovorili su se u ponedeljak kasno uveče o ciljevima smanjenja ambalaže za pet odsto do 2030. godine i za 15 odsto do 2040. godine, prenosi Rojters. Dogovor takođe predviđa da sva ambalaža do 2030. godine mora da se pravi od materijala koji mogu da se recikliraju. Do tada će se zabrana odnositi na plastične predmete za jednokratnu upotrebu kao što su tanjiri, šolje i kutije