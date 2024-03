Zvezdan Terzić na proslavi rođendana Sportskog društva Crvena zvezda poručio: Moramo da budemo primer svega najčasnijeg i najboljeg što ima Srbija

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavila je danas 79. rođendan, a na svečanosti u prostorijama u ulici Ljutice Bogdana okupljenima se prvi obratio generalni direktor fudbalske sekcije, ujedno i predsednik UO Sportskog društva Zvezdan Terzić.

On je podvukao da od rezultata Crvene zvezde zavise emocije miliona ljudi. – Poštovani prijatelji, dragi zvezdaši. Dozvolite mi da pre svega svima nama čestitam 79. rođendan naše Crvene zvezde, najvećeg Sportskog društva na ovim prostorima. Kada pogledamo unazad ljudi koji su tog davnog 4. marta 1945. godine osnivali ovaj klub, nisu ni slutili kakve će visine on dostići. Sve te godine, emocija, ljubavi, uspeha, rezultata, dovele su do ogromne moći našeg kluba i