Alimpić: Vlada mora da imenuje novi Privremeni organ Beograda sa opozicionom većinom

Član Gradske izborne komisije (GIK) Zoran Alimipić izjavio je danas da, budući da nije konstituisana gradska Skupština nakon izbora u decembru prošle godine, Vlada Srbije mora da imenuje novi privremeni organ u Beogradu, kao i da je poslednji rok za raspisivanje ponovljenih izbora 3. april.

Alimpić je za televiziju N1 rekao da naprednjaci imaju nameru da postojeći privremeni organ do novih izbora nastavi da upravlja Beogradom, ali da to nije zakonito. "Zakon o lokalnoj samoupravi je jasan. Ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše Skupština, Vlada imenuje privremeni organ, vodeći računa o sastavu izabrane skupštine", rekao je Alimpić. On je naglasio da bi u skladu sa voljom građana na izborima koji su održani u decembru prošle godine, novi