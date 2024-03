Tržište rada: Novi identifikacioni broj ‘Otvorenog Balkana’ omogućava rad u Albaniji i Severnoj Makedoniji

Građani Srbije od danas, 5. marta na portalu eUprave mogu da kreiraju svoj identifikacioni broj „Otvorenog Balkana“.

To je prvi korak za uključenje u otvoreno tržište rada na kom su uz Srbiju i Severna Makedonija i Albanija, sa ukupno 11 miliona radnika. Nakon toga pristupa se portalu eUprave zemlje u kojoj se traži posao ili je već uspostavljen kontakt s poslodavcem. Među susedima koji bi mogli da krenu trbuhom za kruhom ka našoj zemlji, više sreće mogli bi da imaju zanatski, kvalifikovani radnici i IT stručnjaci. To su profili koji nedostaju srpskom tržištu, dok, na primer,