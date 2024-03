Lajčak: Narednih dana sastanak glavnih pregovarača u Briselu

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je danas da je sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem razgovarao o implementaciji Ohridskog sporazuma, o uredbi tzv. CBK o dinaru, i rekao da će narednih dana sazvati sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine u Briselu.

– Planiram da održim sastanak u Briselu na nivou glavnih pregovarača. To je bio i razlog zašto sam došao ovde – rekao je Lajčak novinarima. Kada se radi o uredbi tzv. CBK o dinaru rekao je da planira da analizira posledice i da je bitno da se ona ne odrazi negativno na građane. On je rekao i da je u interesu obe strane da implementiraju do sada dogovoreno u Briselu. – Ohridski sporazum je najbolji koji su mogle da dobiju obe strane. Razgovarali smo o brzoj