Rekonstrukcija mosta ka "Stelantisu" uz podršku Evropske unije

Drumsko-pešački most preko reke Lepenice, koji vodi ka ulazu u fabrički kompleks „Stelantisa“, biće kompletno rekonstruisan, uz finansijsku podršu Evropske unije.

Bespovratna sredstva u iznosu od oko 500.000 dolara obezbeđena su preko programa EU PRO Plus, dok će grad u ovaj projekat investirati nešto više od 210.000 dolara. Radovi će početi nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a javna nabavka traje do 18. marta. Kragujevac je jedna od 20 lokalnih samouprava u Srbiji koje će uz podršku Evropske unije u ukupnom iznosu od pet miliona evra, obezbeđenih preko programa EU PRO Plus, unaprediti poslovnu infrastrukturu i uslove za