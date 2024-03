Svi se od jutros žale na ove 3 muke a sve je to od ovog vremena! Od večeras sve se menja, živa pada, eto pljuskova a možda i snega

BEOGRAD - U Srbiji će dana s vreme biti promenljivo oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a više padavina očekuje se uveče, dok će na visokim planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab promenljiv, na severu zemlje slab do umeren severoistočni, a na jugu jugozapadni. Najniža temperatura biće od dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom i to uglavnom posle podne i uveče. Vetar će biti slab promenljiv. Najniža temperatura biće oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 16. A ostatak nedelje? U Srbiji će u četvrtak i