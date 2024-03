Švedska postala 32. članica NATO-a

Beta pre 37 minuta

Švedska se danas formalno pridružila NATO-u kao 32. članica transatlantskog vojnog saveza, čime je okončala višedecenijsku neutralnost posle Drugog svetskog rata. Premijer Švedske Ulf Kristerson i državni sekretar SAD Entoni Blinken vodili su ceremoniju na kojoj je "instrument pristupanja" Švedske NATO-u zvanično deponovan u Stejt departmentu. Blinken je rekao da je pristupanje NATO-u "istorijski trenutak" za Švedsku, čija zastava će u ponedeljak biti istaknuta ispred sedišta NATO-a u Briselu. "Ovo je istorijski trenutak za alijansu. To je istorija za transatlantske odnose. Naš NATO savez je sada jači, veći nego što je ikada bio", kazao je Blinken. Kristerson i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg opisali su današnji dan kao "istorijski". "Danas je zaista istorijski dan. Opravdaćemo visoka očekivanja svih NATO saveznika. Stojimo ujedinjeni. Jedinstvo i solidarnost biće zvezda vodilja Švedske", rekao je Kristerson, koji će danas posetiti Belu kuću i biti počasni gost u Kongresu SAD prilikom govora predsednika Džozefa Bajdena o stanju Unije. Stoltenberg je u pisanoj izjavi naveo da će Švedska sada "zauzeti mesto koje joj pripada za stolom NATO-a, sa jednakim pravom glasa u oblikovanju politika i odluka". "Pristupanje Švedske čini NATO jačim, Švedsku bezbednijom, i ceo savez sigurnijim", naveo je Stoltenberg i ukazao da Švedska "sada uživa zaštitu na osnovu Člana 5, koji je krajnja garancija slobode i bezbednosti saveznika". Član 5 Ugovora NATO-a obavezuje sve članice da priteknu u pomoć savezniku čija je teritorija ili bezbednost ugrožena. Aktiviran je samo jednom, i to od SAD, posle napada 11. septembra 2001. godine, i predstavlja garanciju kolektivne bezbednosti kojoj je Švedska težila otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine. Švedska je podnela zahtev za ulazak u NATO nakon što je ruska invazija na Ukrajinu povećala zabrinutost zbog moguće ruske agresije u Evropi. Bela kuća je danas saopštila da će Švedska kao članica NATO-a "učiniti SAD i njihove saveznike još bezbednijim". Švedska je zajedno sa Finskom, koja je prošle godine pristupila NATO-u, napustila dugogodišnju vojnu neutralnost, obeležje hladnoratovske spoljne politike nordijskih država, nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Očekuje se da će Bajden danas u Kongresu istaći da je pristupanje Švedske NATO-u dokaz da je propala namera ruskog predsednika Vladimira Putina da podeli i oslabi alijansu i da će ponoviti poziv republikancima da odobre dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske NATO-u je potrajao zbog odbijanja dve članice, Turske i Mađarske, da ratifikuju protokol o pristupanju. Turska je to učinila u januaru, a Mađarska prošle nedelje. Turska je blokirala ulazak Švedske u NATO tvrdeći da ona ne preduzima dovoljno akcija protiv kurdskih grupa koje Ankara smatra teroristima, a Mađarska zbog stavova švedskih političara o stanju demokratije u toj zemlji.

(Beta, 03.07.2024)