Obio fioku na pultu kazina, pa ukrao novac: Uhapšen provalnik iz Surdulice, pronađen deo ukradenih para

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili E. R. (34) iz ovog mesta, zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, juče, u jednom kazinu u Surdulici, iskoristivši zauzetost radnika, obio fioku na pultu i ukrao novac, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, a nađen je i veći deo ukradenog novca koji će biti vraćen vlasniku. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.