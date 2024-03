Bajden pred Kongresom o stanju nacije - na šta treba obratiti pažnju?

VAŠINGTON — Govor o stanju nacije, koji će predsednik SAD održati u Kongresu u četrvrtak uveče, jedan je od najznačajnijih političkih događaja u godini.

Tradicija ovog govora ukorenjena je u Ustavu SAD koji propisuje da "predsednik treba da informiše Kongres o stanju nacije i preloži mere koje smatra neophopdnim". Ali, u današnje vreme, to je i veliki televizijski događaj na kojem se gleda svaki detalj.