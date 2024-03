Sutra oblačno, mestimično sa padavinama, do 12 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Po podne i uveče doći će do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a najvisa dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, pre podne i sredinom dana sa slabom kišom, dok će po podne doći do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Prema prognozi za