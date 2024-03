Uhapšen kineski državljanin u Boru zbog trgovine ljudima

BOR - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su kineskog državljanina Y. L. (50), zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, saopštila je danas Policijska uprava Bor.

On se sumnjiči da je primoravao na prostituciju dve državljanke Kine, starosti 33 i 41 godinu, koje je prethodno pozvao da dođu u Srbiju, obećavši im da će raditi u jednom salonu za masažu. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.