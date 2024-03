Netanjahu: Bajden greši…

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je danas da su kritike koje je na njegov račun izneo američki predsednik Džozef Bajden “pogrešne” i “netačne”.

Netanjahu je odgovarao na izjavu Bajdena za MSNBC, u kojem je rekao da Netanjahu “nanosi više štete Izraelu, nego koristi” kroz svoju politiku u Gazi. – Ne znam tačno na šta je predsednik mislio, ali ako je mislio da jurim lične političke ciljeve protiv želje većine Izraelaca i da to šteti interesima Izraela, greši u oba slučaja – rekao je Netanjahu za Politiko. On je dodao da to nije njegova privatna politika. – Tu politiku podržava velika većina Izraelaca – rekao