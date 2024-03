Film Openhajmer osvojio Oskara za najbolji film

Beta pre 2 sata

Film "Openhajmer" Kristofera Nolana (Christopher) osvojio je večeras u Los Anđelesu Oskara za najbolji film na 96. dodeli nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauke u pozorištu Dolbi.

Film o tvorcu atomske bombe Robertu Openhajmeru koji je dobio odlične kritike i dobio najviše, 13 nominacija za Oskara, osvojio je ukupno sedam nagrada, među kojima za najbolju režiju, najboljeg glumca i najbolju sporednu mušku ulogu.

U toj kategoriji su bili nominovani, "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "Poor Things" i "The Zone of Interest".

"Openhajmer" je osvojio je već nekoliko nagrada - Zlatnog globusa, američke nagrade za film i televiziju, nekoliko nagrada Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA), nagradu Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America - DGA) i glavno priznanje udruženja producenata (Producers Guild of America - PGA).

Dodelom glavne nagrade u Los Anđelesu je završena 96. dodela Oskara, kao i sezona dodele filmskih nagrada.

(Beta, 03.11.2024)