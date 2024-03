Požežanin u toku kućnog pritvora pratio tri mlađe žene

Požega - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi uhapsili su B.

M. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i proganjanje, navodi se u policijskom saopštenju. On se sumnjiči da je, od januara do marta ove godine, dok je koristio vreme za izlazak tokom izdržavanja kazne zatvora u kućnim uslovima, na ulici pratio tri mlađe ženske osobe i prilazio im želeći da sa njima stupi u kontakt, što je kod ovih devojaka izazvalo strah i uznemirenost. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati