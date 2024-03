Snimci užasa aviona koji propada ubediće vas da se uvek vezujete tokom leta (VIDEO)

Na društvenim mrežama kruži snimak incidenta koji se dogodio na letu “LATAM Erlajnsa” iz Sidneja za Oklend.

Uznemireni putnici su se hvatali za glave, a kako vidimo na snimku, jedan od njih je završio na podu, a mnogi su zadobili ogrebotinama na telu dok su ostali vrištali. 50 people injured, 13 in hospital after 'technical problem' on Sydney-Auckland LATAM flight. pic.twitter.com/uRXIpf8LbU — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 11, 2024 Najmanje 50 ljudi je povređeno nakon na letu “LATAM Erlajnsa” iz Sidneja za Oklend. Tokom leta se pojavio tehnički