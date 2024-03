SIPRI: Evropske države udvostručile uvoz oružja, Ukrajina najveći uvoznik

Evropske države su gotovo udvostručile uvoz oružja u periodu od 2019. do 2023. godine u odnosu na period od 2014. do 2018, a Ukrajina je postala najveći evropski uvoznik oružja posle početka ruske invazije 2022. godine, objavio je Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI).

Evropski uvoz oružja povećan je za 94 odsto između 2019. i 2023. godine u poređenju sa periodom do 2014. do 2018. godine, prenosi Rojters. Ukrajina je od 2019. do 2023. bila četvrti najveći uvoznik oružja u svetu, nakon što je najmanje 30 država isporučilo vojnu pomoć Ukrajini od februara 2022. godine. SAD su povećale izvoz oružja za 17 odsto od 2019. do 2023. u poređenju sa periodom od 2014. do 2018. godine, dok je ruski izvoz oružja u istom periodu opao za 53