"Družba" na meti Ukrajine: Mađarska i Slovačka besne, snabdevanje naftom ugroženo: Orban pisao Trampu, Sijarto EU

Ministri spoljnih poslova Mađarske i Slovačke, Peter Sijarto i Juraj Blanar saopštili su danas da bi snabdevanje naftom iz Rusije putem naftovoda "Družba" moglo da bude obustavljeno na najmanje pet dana, nakon poslednjeg ukrajinskog napada na postrojenje u Rusiji.

Sijarto i Blanar su u pismu pozvali Evropsku komisiju da garantuje bezbednost snabdevanja naftom, prenosi Rojters. "Fizička i geografska realnost je da bez ovog naftovoda bezbedno snabdevanje naših zemalja jednostavno nije moguće", navodi se u pismu Sijarta i Blanara. Sijarto je ranije danas u objavi na Fejsbuku rekao da se tokom protekle noći dogodio još jedan napad na naftovod "Družba", na rusko-beloruskoj granici, zbog čega je obustavljen transport nafte ka