Mađarska besna na Ukrajinu! "Koristili su i rakete, EU mora da reaguje!"

Alo pre 36 minuta
Mađarska besna na Ukrajinu! "Koristili su i rakete, EU mora da reaguje!"

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto razgovarao je danas sa zamenikom ruskog ministra energetike Pavlom Sorokinom o posledicama "još jednog ukrajinskog napada na naftovod Družba" i dodao da je u pitanju napad ozbiljniji od prethodnih.

"Ovaj udar je još ozbiljniji od prethodnih, jer je Ukrajina koristila ne samo dronove već i rakete. Ruski kolega me je uverio da će obnoviti rutu snabdevanja što je brže moguće, ali će popravke trajati najmanje pet dana", naveo je Sijarto u objavi na društvenoj mreži Iks. Sijarto je u objavi pozvao i Evropsku komisiju da reaguje i iskoristi ovu priliku da ispuni svoje obećanje i suprotstavi se pokušajima Ukrajine da blokira snabdevanje Mađarske naftom. Ranije
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Napad na naftovod Družba ozbiljniji od prethodnih, EU mora da reaguje

Sijarto: Napad na naftovod Družba ozbiljniji od prethodnih, EU mora da reaguje

RTV pre 12 minuta
Mađarska proziva Brisel: "Napali nas raketama, EU mora da reaguje na udar na Družbu"

Mađarska proziva Brisel: "Napali nas raketama, EU mora da reaguje na udar na Družbu"

B92 pre 11 minuta
Orban objavio Trampovo pismo: Veoma sam ljut!

Orban objavio Trampovo pismo: Veoma sam ljut!

Pravda pre 46 minuta
Sijarto: Ovaj udar još ozbiljniji od prethodnih, Ukrajina koristila dronove i rakete

Sijarto: Ovaj udar još ozbiljniji od prethodnih, Ukrajina koristila dronove i rakete

Politika pre 32 minuta
Orban objavio Trampovo pismo: Veoma sam ljut!

Orban objavio Trampovo pismo: Veoma sam ljut!

Pravda pre 5 sati
"Družba" na meti Ukrajine: Mađarska i Slovačka besne, snabdevanje naftom ugroženo: Orban pisao Trampu, Sijarto EU

"Družba" na meti Ukrajine: Mađarska i Slovačka besne, snabdevanje naftom ugroženo: Orban pisao Trampu, Sijarto EU

Blic pre 6 sati
Orban se žalio Trampu, stiglo mu pismo: „Viktore — ne volim da čujem ovakve stvari“

Orban se žalio Trampu, stiglo mu pismo: „Viktore — ne volim da čujem ovakve stvari“

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaNaftovodEUEvropska komisijaMađarskanafta

Svet, najnovije vesti »

(VIDEO) Neonacista promenio pol uoči odlaska u zatvor u Nemačkoj, sada se zove Svenja

(VIDEO) Neonacista promenio pol uoči odlaska u zatvor u Nemačkoj, sada se zove Svenja

Danas pre 17 minuta
"Nikada nisam videla: Predsednika..." Evo šta je Epstajnova bivša partnerka rekla o Trampu: Objavljeni transkripti sa…

"Nikada nisam videla: Predsednika..." Evo šta je Epstajnova bivša partnerka rekla o Trampu: Objavljeni transkripti sa ispitivanja

Blic pre 21 minuta
Horor na putu: Majka čula kako se otvaraju vrata tokom vožnje, kad se okrenula vrisnula je od užasa: Dečak (3), otkopčao pojas…

Horor na putu: Majka čula kako se otvaraju vrata tokom vožnje, kad se okrenula vrisnula je od užasa: Dečak (3), otkopčao pojas bratu (1, 5), mališan ispao napolje

Blic pre 1 sat
Jedna osoba poginula, dve povređene: Teška nesreća kod Karlovaca, saobraćaj obustavljen

Jedna osoba poginula, dve povređene: Teška nesreća kod Karlovaca, saobraćaj obustavljen

Blic pre 47 minuta
Više osoba poginulo, nekoliko zaglavljeno u vozilu: Teška saobraćajna nesreća u državi Njujork: Srča svuda po putu, helikopter…

Više osoba poginulo, nekoliko zaglavljeno u vozilu: Teška saobraćajna nesreća u državi Njujork: Srča svuda po putu, helikopter prevozi povređene (foto)

Blic pre 32 minuta