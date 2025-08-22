Mađarska besna na Ukrajinu! "Koristili su i rakete, EU mora da reaguje!"

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto razgovarao je danas sa zamenikom ruskog ministra energetike Pavlom Sorokinom o posledicama "još jednog ukrajinskog napada na naftovod Družba" i dodao da je u pitanju napad ozbiljniji od prethodnih.

"Ovaj udar je još ozbiljniji od prethodnih, jer je Ukrajina koristila ne samo dronove već i rakete. Ruski kolega me je uverio da će obnoviti rutu snabdevanja što je brže moguće, ali će popravke trajati najmanje pet dana", naveo je Sijarto u objavi na društvenoj mreži Iks. Sijarto je u objavi pozvao i Evropsku komisiju da reaguje i iskoristi ovu priliku da ispuni svoje obećanje i suprotstavi se pokušajima Ukrajine da blokira snabdevanje Mađarske naftom. Ranije