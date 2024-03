Krao bakarne oluke sa porodičnih kuća u Čačku

Dvadesetjednogodišnji S.B. iz Čačka uhapšen je zbog sumnje da je krao bakarne oluke.

On se sumnjiči da je u februaru i početkom marta ove godine na području Čačka, sa dvojicom mladića, sa porodičnih kuća i preduzeća devet puta ukrao bakarne oluke koje su potom njih trojica prodavali. S.B. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Protiv dvojice mladića koji su mu pomagali u krađama podnete su krivične prijave.