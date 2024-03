Japanska kosmička raketa eksplodirala odmah posle poletanja

Raketa sa satelitom kompanije Space One eksplodirala je ubrzo nakon poletanja sa kosmodroma u zapadnom Japanu.

Na raketi Kairos, dugoj 18 metara, došlo je do greške pri lansiranju iz svemirske luke Kii u Kušimotu, u prefekturi Vakajam, prvom komercijalnom mestu za lansiranje u Japanu. Nedugo zatim, saopšteno je da su sprovedene "mere za prekid leta“, javlja Kjodo. BREAKING NOW: ⚠️ Japan’s Space One rockets EXPLODES during liftoff.. DEVELOPING.. pic.twitter.com/Rk7NclFslc — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 13, 2024 Na lice mesta upućeni su lokalni vatrogasci, a