Raketa privatne japanske kompanije eksplodirala nekoliko sekundi nakon poletanja sa kosmodroma

Raketa privatne japanske kompanije eksplodirala je nekoliko sekundi nakon poletanja sa kosmodroma na zapadu Japana.

Cilj misije start-up kompanije Space One bio je postavljanje japanskog vladinog satelita u orbitu. Raketa Kairos, visoka 18 metara, lansirana je u 11.01 po japanskom vremenu, sa lansirnog mesta Space One na ostrvu Honšu. Nekoliko sekundi nakon lansiranja, raketa je eksplodirala. Space One je saopštio da će istražiti razloge neuspeha misije.