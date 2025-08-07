Putin o mogućoj lokaciji sastanka sa Trampom

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od mogućih lokacija njegovog najavljenog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da još nije doneta odluka o tome.

On je istakao da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da Rusija ima mnogo prijatelja spremnih da pomognu u organizaciji njegovog sastanka sa Donaldom Trampom. Vladimir Putin je rekao da se ne protivi sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, rekavši da je taj sastanak moguć, ali i da je potrebno da se za takav sastanak moraju stvoriti uslovi. "Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam