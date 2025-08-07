Tramp ima uslov za Putina

Vesti online pre 10 minuta  |  Njujork post (P. V.)
Tramp ima uslov za Putina

Predsednik Tramp pristao bi da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom samo ukoliko se Putin sastane i sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, saznaje ekskluzivno “Post”.

“Putin mora da se sastane sa Zelenskim da bi došlo do sastanka”, rekao je jedan zvaničnik Bele kuće za “Njujork post”. “Lokacija još nije određena.” Rusija je u četvrtak saopštila da su Moskva i Vašington postigli “principijelni dogovor” da se održi sastanak jedan na jedan između Putina i Trampa – svega nekoliko sati nakon što je Tramp rekao da još uvek nije siguran da li ga Kremlj samo “zavlači”. – Dogovoreno je, u principu, održavanje bilateralnog samita u
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaNjujorkVašingtonBela kućaRusijaDonald TrampsadRat u UkrajiniVladimir Zelenski

