Pušteni beloruski politički zatvorenici, među kojima nobelovac Bjaljacki

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MINSK - Dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki i još osam bivših političkih zatvorenika nalaze se u Litvaniji nakon što ih je ranije danas beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pomilovao, dok je veća grupa prebačena u Ukrajinu, saopštila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Litvaniji.

Istovremeno, Ukrajina je primila 114 osoba koje je Belorusija oslobodila, saopštio je kijevski Koordinacioni centar za ratne zarobljenike, navodeći da među njima ima ukrajinskih državljana optuženih za saradnju sa ukrajinskom obaveštajnom službom, kao i beloruskih političkih zatvorenika, preneo je Rojters. U saopštenju se dodaje da će oslobođeni dobiti medicinsku pomoć, a da će beloruski državljani koji to žele biti prebačeni u Poljsku ili Litvaniju. Ranije danas,
