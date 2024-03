Dačić: Svi treba da se okrenu formiranju državnih institucija, da ne gubimo vreme

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je danas sve da prihvate, kako je rekao, ruku koju je pružio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u smislu datuma za održavanje izbora u Beogradu i da je važno da se što pre formiraju insistucije kako bi se rešavala važna državna pitanja.

Kako je istakao Dačić, predsednik Vučić je opet izašao u susret opoziciji za raspisivanje izbora da bude poslednji datum kada je to zakonski moguće. Dačić je gostujući na TV Pink rekao da i to opet ne odgovora opoziciji i da sada traže prelaznu vladu i izlaze sa novim zahtevima i i željama i dodao da od toga nema ništa, već da je važno da se svi skoncentrišu na beogradske i lokalne izbore i da se što pre završe izborni procesi. On je još jednom ponovo da on nije